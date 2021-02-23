Saadet Partisi'nden "vergini bil" videosu
Saadet Partisi, Vergi Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından "Kim vergisini bilmek ister?" notuyla vergilerin fazla ve adil olmadığına dikkat çeken bir video paylaştı.
Bilgi yarışması formatında hazırlanan videoda, "Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisine tabidir?" ve "Bu videoyu izlerken kullandığınız internetin faturasında da bulunan özel iletişim vergisinin diğer adı nedir?" gibi sorular yer alıyor.
Paylaşılan video, izleyenleri verginibil.com adlı siteye yönlendirirken, siteye girenler burada vergilerle ilgili 10 soruyu çözerek çıkan sonucu sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
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