Saadet Partisi'nden "vergini bil" videosu

23 Şubat 2021 Salı, 21:30

Bilgi yarışması formatında hazırlanan videoda, "Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisine tabidir?" ve "Bu videoyu izlerken kullandığınız internetin faturasında da bulunan özel iletişim vergisinin diğer adı nedir?" gibi sorular yer alıyor.

Paylaşılan video, izleyenleri verginibil.com adlı siteye yönlendirirken, siteye girenler burada vergilerle ilgili 10 soruyu çözerek çıkan sonucu sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.