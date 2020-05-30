Sabah yazarı Ekşi Sözlük’ü hedef aldı! Çatır çatır siyasi aktivizm yapıyorlar

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:19

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarlarından Melih Altınok, ABD Başkanı Donald Trump ile Twitter arasındaki ilişkiyi kaleme aldığı yazısında Ekşi Sözlük'ü de hedefine koydu.

“Türkiye’de de Ekşi Sözlük gibi platformlar yıllardır benzer metotla manipülasyona devam ediyorlar” diyen Altınok, “Yalnızca kullanıcılara ifade zemini hazırlıyoruz diyerek çatır çatır siyasi aktivizm yapıyorlar. Böyle saçmalık olur mu?” ifadelerini kullandı.

Altınok, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

“Ne var ki, yeri gelince ABD Başkanı’na bile uygulamaktan çekinmedikleri sınırlamaları, engellemeleri, uçurmaları, hesap kapatmaları hangi kriterlere göre yaptıkları meçhul. Kime göre neye göre… Üstelik bu keyfi sansürü, “iyi niyetli müdahale” olarak yargısal süreçlerden muaf tutulmak için kullanıyorlar.

"SİYASİ AKTİVİZM YAPIYORLAR"

Ne düzenek ama değil mi?

Türkiye’de de ekşi sözlük gibi platformlar yıllardır benzer metotla manipülasyona devam ediyorlar. Yalnızca kullanıcılara ifade zemini hazırlıyoruz diyerek çatır çatır siyasi aktivizm yapıyorlar. Ve gazetecileri, gazeteleri, televizyonları, internet sitelerinin kişisel hakları ve özgürlükleri korumaya yönelik sorumluluklarının hepsinden muaflar. Böyle saçmalık olur mu?

Yüzlerce yılda elde ettiğimiz haklarımızı, özgürlüklerimizi bu cilalı tekellere yem mi yapacağız?”