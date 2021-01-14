Sabah yazarı Hıncal Uluç, Milli Piyango’yu Süleyman Soylu’ya şikâyet etti

14 Ocak 2021 Perşembe, 08:59

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Milli Piyango'yu İçişleri, Adalet, Maliye ve Aile Bakanlıklarına şikâyet ettiği "Hani Kumarı Yasaklamıştık?" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Cebiniz, tabletiniz, ya da bilgisayarınıza yazın.. www.millipiyangoonline. com Sonra tıklayın. Karşınıza çıkan tablonun en üstünde "Kazı Kazan"ı tıklayın. Karşınıza 23 oyun çıkacak.. Bunlar işte sizi bekleyen tuzak.. Barbuttan başlayan bir sürü kumar oyunu.. Yani kumarhanelere gidip kol çekerdiniz ya.. İşte onun dijitali. Kol çekme yerine, tıklıyorsunuz.. Birkaç saniyede bitiyor.. Yenisi.. Yenisi..

Yenisi.. Üzerinde "Milli Piyango" yazıyor.. Alışkanlıkla "Arkasında devlet var" sanabilirsiniz. Hayır devlet yok. Satıldı Milli Piyango.. Şimdi artık arkasında devlet yok.. Demirören var. Yani Hürriyet, Milliyet, Posta var.

Milli Piyango dahil bilinen oyunlar, Sayısal, Süper Loto'larda, On Numara'da, Şans Topu'nda olanları, bu üç gazete dışındakiler yazdılar. Ertuğrul Özkök kardeşim de, talimatla güya cevap verdi. Yetmedi. Demirören, en muhalifler dahil milyonlarca liralık tam sayfa reklamlar dağıtıp, tek rakam açıklamadan ve eski ile yeni arasında tek mukayese yapmadan "Rekorlar kırdık" dedi. Amacı yayınların önünü kesmekti tabii.

Şimdi benim sorum İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya..

‘4 BAKAN OTURUN VE TARTIŞIN’

“1- Bu ülkede kumar, kanunen yasak değil mi?

2- O zaman güvendiğiniz bir danışmanınıza görev verin. "milli piyangoonline.com" yazsın. Çıkan tabloda "Kazı Kazan"ı tıklasın.

Paraya gerek yok. "Dene"yi tıklasın ve denesin kısa zamanda nasıl para kaybedeceğini gözleriyle görsün.

Sadece kumarbazların değil, bu ekonomik sıkıntının bol, vakit geçirme imkânının az olduğu günlerde orta ve orta alt sınıf için nasıl bir yıkım tuzağı kurulduğunu anlasın ve size rapor versin.

3- Tabii ayni şey, Adalet, Maliye ve Aile Bakanlarımız için de geçerli..

Sonra 4 bakan oturun ve tartışın.

"Biz kumarı niye yasakladık" diye tartışın, lütfen..

Ama acele edin.. Yuvalar yıkılmadan.. “