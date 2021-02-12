Sabahattin Ali'nin daha önce ortaya çıkmamış fotoğrafı yayınlandı
Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Sabahattin Ali’nin, daha önce ortaya çıkmamış fotoğrafını yayınlandı.
Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Sabahattin Ali’nin, daha önce ortaya çıkmamış fotoğrafları yayınlandı.
Sabahattin Ali'nin Eşi Aliye Ali ve Kızı Filiz Ali ile çekilen fotoğrafları Mevzu Dergi tarafından paylaşıldı. Fotoğraflar, Enver Gezmiş tarafından düzenlendi.
Canım Aliye, Ruhum Filiz...— Mevzu Dergi (@bimevzudergi) February 10, 2021
Sabahattin Ali'nin Eşi Aliye Ali ve Kızı Filiz Ali ile çekilen ve @envergezmiss tarafından düzenlenen bu fotoğrafları ilk kez yayınlıyoruz.
Anısına sonsuz saygıyla... pic.twitter.com/sLooCqxNZL
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