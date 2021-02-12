Sabahattin Ali'nin daha önce ortaya çıkmamış fotoğrafı yayınlandı

Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Sabahattin Ali’nin, daha önce ortaya çıkmamış fotoğrafını yayınlandı.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2021 Cuma, 10:34
Abone Ol google-news

Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Sabahattin Ali’nin, daha önce ortaya çıkmamış fotoğrafları yayınlandı.

Sabahattin Ali'nin Eşi Aliye Ali ve Kızı Filiz Ali ile çekilen fotoğrafları Mevzu Dergi tarafından paylaşıldı. Fotoğraflar, Enver Gezmiş tarafından düzenlendi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler