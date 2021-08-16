'Sabahların Sultanı Seda Sayan' programı sel felaketi nedeniyle ertelendi

Bugün ekranlara gelmesi beklenen 'Sabahların Sultanı Seda Sayan' programı sel felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:49
'Sabahların Sultanı Seda Sayan' programı sel felaketi nedeniyle ertelendi
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Bugün Star'da ilk bölümüyle ekrana gelmesi beklenen 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programıyla ilgili değişikliğe gidildi.

Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi nedeniyle, 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programı, ileri bir tarihe ertelendi.

 Seda Sayan'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinden derin üzüntü duyuyoruz.

Pazartesi 09.45'te yayınlamayı planladığımız 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programımızın ilk bölümünü ileri bir tarihe ertelediğimizi duyurmak isteriz.

Sel felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."


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