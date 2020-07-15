Sabahtan gece yarısına 15 Temmuz anılacak

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle TBMM’de düzenlenecek programa katılacak. Erdoğan, TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde gerçekleşecek anma töreninde bir konuşma yapacak. TBMM Genel Sekreterliği’nin ise Meclis’te grubu bulunan siyasi parti temsilcilikleri ile temasa geçerek törene katılacaklardan koronavirüs testi yaptırılmasını istediği öğrenildi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, saat 10.00’da Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ni ziyaret edecek. Ardından, TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde saat 12.00’de anma töreni düzenlenecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak törende, Erdoğan ile Şentop konuşma yapacak. Tören kapsamında, 15 Temmuz’da Meclis bahçesine atılan bombanın düştüğü alana karanfil bırakılacak. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca 81 ilden Ankara’ya getirilecek sporcular saat 22.30’da TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde demokrasi nöbeti tutmaya başlayacak. Saat 22.45’te saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

TRT’de ise 15 Temmuz Belgeseli yayımlanacak. Darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişimini engelleyen isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in şehit edildiği saat olan 02.16’da da kırmızı beyaz renklerdeki balonlar uçurulacak. Demokrasi nöbeti tutacak sporcular, Meclis’te 15 Temmuz gecesi saat 02.32’de bombalanan alana çelenk bırakacak. Ayrıca, Meclis’te, 30 kişiyle Kuran hatmi yapılacak ve hatim duası okunacak.

Meclis’teki anma törenleri, TBMM Camisi’nde sabah namazının kılınması ve şehitler için duaların okunmasıyla sona erecek. Öte yandan, TBMM Genel Sekreterliği’nin, Cumhurbaşkanlığı’nın talebi doğrultusunda siyasi parti grupları ile sözlü olarak iletişime geçerek törene katılacaklardan Kovid-19 testi yaptırılmasını istediği, test yaptırmanın zorunlu olduğunu aktardığı öğrenildi.

15 TEMMUZ TRENİ YOLLARDA



TCDD tarafından 15 Temmuz görseliyle giydirilmiş yüksek hızlı tren (YHT), Ankara’dan İstanbul’a gitmek üzere yola çıkarak ilk seferine başladı. Ankara YHT Garı’ndan saat 10.00’da hareket eden tren, Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya ve Ankara-Eskişehir hatlarında iki ay sefer yapacak. Trenin yolcu kapasitesi 411 olmasına karşın yeni tip koronavirüs nedeniyle 217 koltuk satışı yapılıyor. İlk seferinde Ankara’dan hareket eden trenin tüm koltukları satıldı ve yolculuk tam kapasiteyle başladı. Trenin, iki ayda 43 bin 370 kilometre yol yapması ve 23 bin 920 yolcu taşıması planlanıyor.

