Sabancı Holding'e gençlik aşısı

18 Temmuz 2021 Pazar, 10:33

Sabancı Holding, geleceğini gençler ve kadınlarla şekillendirecek. Yeni Neslin Sabancısı olmak için çalışmalarına hız veren holding ‘Topluluk Vaadi’ni “Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz” şeklinde belirledi. Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, “Son yıllarda yaşanan dönüşümle birlikte, genç çalışma arkadaşlarımızın görüşlerine her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Bu kapsamda Topluluk bünyesinde X-Challengers projesini hayata geçirdik” dedi.

X-Challengers projesi ile Sabancı Holding’in gelecek stratejisinde gençler ve kadınlar söz sahibi olacak, onların geliştirdiği projeler de hayata geçirilecek. Sabancı Topluluğu’ndaki her grup başkanlığında 5-6 kişi olmak üzere toplam 27 yaş altı 27 kişi seçildi. Bunların 15 tanesi kadın. 2 ay deyim yerindeyse eve kapandılar trendleri izlediler ve 84 proje geliştirdiler, bunların 15 tanesini Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gürel Sabancı’nın olduğu toplantıda grup başkanlarına sundular. Holding şimdi gençlerin projelerini hayata geçirecek. Belki gelecekte Sabancı’nın tepe yöneticileri bu gençler arasından çıkacak. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper de 26 yıl önce holdingde yetenek havuzunda işe başlayıp CEO’luğa kadar yükselenlerden. Cenk Alper ile yeni dönemin Sabancısı genç ve kadın çalışanlara bakışını konuştuk.

- Gençleri nasıl işin içine katmaya karar verdiniz?

Gençler üstün bir amaç peşinde koşmak istiyorlar. Bugünkü çalışanlar mevki makam, koltuk para için çalışmıyorlar. Onlar deneyim kendi amaçları peşinde koşuyorlar. Birkaç yıl önce Yeni Neslin Sabancısı olarak yola çıktık. Bunun altını doldurmaya çalışıyoruz. Her iş kolumuzda nasıl yenilenebiliriz diye her yıl oturup 5 yıllık stratejik planlar yapıyoruz. Bugüne kadar hep planları bizler grup başkanları yapmışız. Bunları yaparken hep kafamızda engeller oluyor, ya bunlara para bulabilir miyiz, ülkenin politikası buna uygun mu diye... Bir de engelsiz düşünsek nasıl düşünürüz diye bu işin içine gençleri kattık. Oturduk 27 tane 27 yaş altı genci, Sabancı’daki deneyimi az olan arkadaşları aldık ve bunları 2 ay boyunca 2 moderatör eşliğinde çalıştırdık.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Şehriban Kıraç'a konuştu.

DEVRİMSEL NİTELİKTE DÜŞÜNME

- Nasıl bir çalışma yöntemiydi?

Gençler ve Grup Başkanlarımız birbirleriyle çalışmadılar; iki çalışma paralel yürütüldü. Bir anlamda bu genç beyinlerin yılların deneyimine bu bakış açısıyla meydan okumalarını istedik. Bu devrimsel nitelikte bir düşünme. Bizim belki kendi mesleklerimizle ilgili bazı öğrenilmiş çaresizliklerimiz var ama bu gençlerde onlar yok. Onların bu çaresizliklerin ötesinde hudutsuz düşüncelerini biz beş yıllık planımıza dahil edeceğiz. Ben de Sabancı’da 26 yıl önce yetenek havuzuna başvurarak işe başlamıştım CEO’luğa kadar geldim. Bizler bu işlerin tohumlarını, fidanlarını ekeceğiz; onlar da hasadını yapacaklar.

- Ne tür fikirler çıktı ortaya?

Yaşları 24-27 olan 27 kişi 2 ay boyunca, Yapı Malzemeleri, Enerji, Finansal Hizmetler, Sanayi ve Dijital alanlarda çalıştı. Toplam 84 fikir üretildi. Bunların 15’i geliştirildi. Yönetimle bu 15 proje paylaşıldı. Projeleri dinlerken gençlere olan güvenimiz arttı. Tekrar moralimiz yükseldi. Sunulan projelerin hangilerinin hayata geçirileceğine Grup Başkanlarımız ve Strateji Bölüm Başkanımızla birlikte karar vereceğiz.

- Bu projelerle Sabancı gençlik aşısı yapıyor yani?

Evet aynen. Onlar bizi gençleştiriyor. Düşünce tarzımızı da gençleştiriyor. Gençlere 5 yıllık stratejisini verip emin bir şekilde yapan tek grubuz diyebiliriz.

- Bundan sonra hep stratejilerinizi gençler ve kadınlar mı yapacak?

Tabi tabi.

DAHA ÇOK KADIN YÖNETİCİ

- Kadın çalışan sayısında nerede duruyorsunuz?

Sabanci Topluluğunun toplam kadın çalışan oranı yüzde 30, yönetici olarak çalışan kadınların oranı yüzde 38, yönetim kurulunda kadınların oranı ise yüzde 44. Şimdi amacımız daha fazla kadın üst yönetici yetiştirmek. Onun için de ana iş kollarımızda daha fazla kadın çalışan hedefliyoruz. Üretimin içinde kadınlar var. Onları ana işlere iterek yükselmelerini sağlamak istiyoruz. Güler hanımın bana her gün sorduğu şey bu konuda ne yapıyoruz?

- Pandemi sürecini nasıl yönettiniz?

Sabancı Topluluğu olarak biz pandemi döneminde iki konuyu önceliğimize aldık. ‘Biz bu pandemiye 60 bin kişi girdik, 60 bin kişi çıkacağız. Bir kişiyi bile geride bırakmayacağız, gerekiyorsa yükü eşit şekilde paylaşacağız’ dedik. Teknolojik altyapımızın gücüyle, bütün operasyonlarımızı kesintisiz şekilde uzaktan yönetmeyi başardık.

HUDUTSUZ DÜŞÜNDÜLER

X-Challengers projesinde yer alan gençler Türkiye’nin en büyük gruplarından Sabancı Holding için strateji geliştirirken neler hissettiğini şöyle anlattı:

* Güzin Can: Rutin olarak aldığımız operasyonel ve taktik kararların yanında stratejik karar süreçlerine de dahil olmak ekibimiz için en önemlisi oldu. Günümüz trendlerine ayak uydurmak, dinamizmimizle gelişmeleri yakından takip etmek en büyük kazancımız. Projede oluşturduğumuz fikirler değişim, dönüşüm ve farklılaşma kavramlarıyla açıklanabilir. Sürekli gelişme ve öğrenmenin önemli olduğunu düşünüyorum.

* Fulya Göknur: Bizlere bu imkanın tanınması, fikirlerimize verilen değer ve Yeni Neslin Sabancısı olan bizlerin süreçlerde söz sahibi olabilmesi benim için çok anlamlıydı. Hudutsuz, cesur ve yaratıcı düşündük ve proje ürettik. Bu projeyi kariyerim için başlangıç olarak görüyorum. Bu kadar kısa süre içerisinde neler yapılacağını 27 arkadaşımla beraber birebir deneyimledik.

* Eda Duyul: Sabancı Holding gibi global bir firmanın stratejik planını belirleyen bir projede yer almak heyecan ve gurur verici. Farklı bir bakış açısı kazandım. Sadece Temsa olarak değil Sabancı Holding sanayi gözünden, CEO gözünden bakmayı öğrendim. Dünyada Sabancı nerede, nerede olmalıyız ve ben bunun neresindeyim önemini anladım.

* Ceyda Toydemir: Bu projede yer almak benim için çok öğretici bir süreç oldu. Daha önceki çalışmalarımızda yalnızca kendi uzmanlığımız dahilinde katkı sağlarken, bu projede daha geniş bir perspektifle ve bütüncül bir bakış açısıyla bakmanın ne demek olduğunu öğrendik. Yoğun, öğretici, harika bir ekip, uzaktan ve asenkron çalışarak bile muazzam sonuçlar elde ettik.

* Serdar Zeybek: Böylesine yoğun geçen bir projeyi birkaç kelime ile anlatmak zor, özetlemem gerekirse; cesaret, azimle çalışmak ve hudutsuz düşünmek diyebilirim.