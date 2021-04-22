Sabancı Holding’ten, sağlık çalışanlarının yakınları için "Yarın Bizim" projesi

22 Nisan 2021 Perşembe, 12:45

Pandemi sürecinin esas kahramanları olan sağlık çalışanları için harekete geçen Sabancı Topluluğu, geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı “YarınBizim” projesi kapsamında ilk buluşmasını online olarak gerçekleştirdi.

Salgının ilk gününden bu yana kendi yaşamlarını tehlikeye atma pahasına mücadelenin en ön saflarında “yarınlarımız” için savaşan sağlık çalışanlarının 11 ve 12’nci sınıflarında okuyan veya bu yıl yeniden üniversite sınavına hazırlanan çocuklarını ve kardeşlerini kapsayan projenin ilk buluşmasına Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper de katıldı.

74 ŞEHİRDEN BİN 100 BAŞVURU

Diyarbakır’dan Aydın’a; Trabzon’dan Gaziantep’e kadar toplam 74 şehirden kısa sürede bin 100 başvuru alan “YarınBizim” projesinin ilk yılında, öğrencilere eğitim ve rehberliğin yanı sıra mentorluk ve kariyer gelişim desteği de verilecek. Pandemi döneminde yaşamın devamı için emek veren doktor, hemşire, hastabakıcı ve idari görevlilere kadar tüm sağlık personelinin çocuklarını ve kardeşlerini kapsayan YarınBizim projesi yaz dönemi boyunca devam edecek ve Eylül’de ikinci dönemine başlayacak.

“Yarın Bizim” projesinin ilk online buluşmasında gençlere seslenen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, böylesine anlamlı bir projede mentor olarak yer almaktan ve ülkemizin yarınları olan gençlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Alper, gençlere “Her biriniz geleceğe yol alan bir uçaksınız; gideceğiniz rotayı ve varmak istediğiniz noktayı belirlemeniz önemli. Biz bu amaçla buradayız; bu projenin de en önemli amacı sizlere tecrübemizi aktarmak, hedeflerinizi belirlemenizde destek olmak ve ardından o hedefe koşarken yapmanız gerekenler konusunda yardımcı olmak” dedi.

BİN 100 GENCE DOKUNMAK UMUT VERİCİ

Alper, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Sabancı çalışanlarından oluşan Sabancı Gönüllüleri’nin yanı sıra kamuoyunun önde gelen birçok değerli ismi projemize destek veriyor. Projemize başlamadan önce gönüllülüğün gücünden ilham alan bir mentorluk paydaşlığı kurmayı hedefledik ve şimdi 520’yi bulan mentorumuzla bunu başarıyoruz. Onların bilgi birikimleri ve hikayeleri her bir gencimize rol model oluşturacak ve ilham verecek. Sabancı Topluluğu’nun sahip olduğu ileri teknolojinin tüm imkanlarını da bu proje için seferber ettik. Gençlerimizin bu zorlu dönemde eğitim sürecine destek olurken, aynı zamanda yeteneklerini keşfetme, yetkinliklerini geliştirme, potansiyellerini yükseltme ve öğrenim süreçlerini yönetmesine de yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Yarın Bizim projemizle daha ilk dönemde bin 100 gence dokunmamız, önümüzdeki dönemler için çok değerli ve umut verici.”

ÇOCUKLARIN MESLEK TERCİHİNDE İLK SIRADA TIP FAKÜLTESİ VAR

Çoğunluğunu 11’inci sınıfta okuyan öğrencilerin oluşturduğu Yarın Bizim projesinin bu ilk buluşmasında gençlerin eğitim gördüğü okullar, kariyer planları ve hayallerini süsleyen üniversitelerle ilgili anketler de yapıldı. Çıkan sonuçlara göre projeye katılan gençlerin kariyer tercihi sıralamasında tıp ve mühendislik eğitimi başta gelirken, hukuk ve psikoloji onları takip ediyor. Anadolu liseleri, kolej, fen lisesi ve diğer tüm lise kategorilerinden başvuruların geldiği ve böylece olağanüstü bir öğrenci karmasının oluştuğu projede, gençlerin hayalini süsleyen üniversitelerin başında ise Boğaziçi, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, İTÜ ve İstanbul Üniversitesi’nin yanı sıra Cerrahpaşa ve Hacettepe Üniversitesi de var.

SOSYALLEŞEMEMEK VE YALNIZLIK EN BÜYÜK DERTLERİ

Gençlere aynı zamanda pandemi döneminde sınava hazırlanmanın onlarda yarattığı duygu durumları da soruldu. “İçinde bulunduğun sürecin en zor yanı nedir?” sorusuna gençler en çok, stres, gelecek kaygısı, sosyalleşememek ve yalnızlık yanıtlarını verdiler. Bu zorlukların yarattığı duyguları tek kelimeyle anlatmaları istendiğinde ise, çoğunluk korku, kaygı, endişe ve stres kavramlarını kullandı. Tüm bunların ışığında gençlerin “Yarın Bizim” projesinden beklentilerinin başında ise motivasyon, rehberlik ve kariyer seçiminde destek bulunuyor.

MENTORLUK VE BİREYSEL GELİŞİM DESTEĞİ BİR ARADA

“Yarın Bizim” projesinin süreçleri ve adımlarıyla ilgili detayların paylaşıldığı ilk buluşmada, projenin ‘mentorluk programı’ ve ‘kariyer gelişim programları’ ile ilgili ajandası da aktarıldı. Hemen akabinde gerçekleşecek mentorlar buluşmasının ardından ise mentor-menti eşleşmeleri tamamlanacak ve öğrencilere bilgi verilecek. Farklı alanlarda çalışan iş insanları ve fikir önderleri mentorlar, “yol arkadaşı” olacakları mentileriyle online ortamda 5 kez birer saat bir araya gelerek, bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklar.

Projenin ikinci ayağında ise çevrimiçi eğitim ve webinar’larla gençlerin bu stresli süreçte en sağlıklı şekilde ilerlemeleri, gelecek kariyerlerine destek olacak bilgi ve yetkinliklerle donatılmaları sağlanacak. Bu süreçte, Sabancı Topluluğu şirketlerinin eğitim videolarının yanı sıra Sabancı Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Staj ofisi tarafından kariyer destek programı da uygulanacak; Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve mezunları tarafından bölüm ve meslek tanıtımları yapılacak.