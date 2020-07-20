Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheliye yönelik geçen cuma operasyon düzenledi.
Pendik'te bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirildi. S.Y.(36) isimli bir şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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