Sabıkalı maçtaki ölüm mahkemeye taşınıyor

01 Haziran 2020 Pazartesi, 14:05

Seyircili oynanan ve tartışmalara yol açan Liverpool Atletico Madrid maçını tribünde takip eden Liverpool taraftarı Richard Mawson, koronavirüs nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti. Mawson'ın ailesi, Richard'ın maçtan iki hafta sonra belirtiler gösterdiğini ve virüse yakalandığı ifade ederken maçla ilgili olarak soruşturma talep etti.

Liverpool Echo’nun haberine göre takımının Atletico Madrid’le oynadığı maçı tribünde takip eden Mawson, virüsün yayılmasıyla bağdaştırılan tartışmalı maçlardan biri olan Şampiyonlar Ligi mücadelesi sonrasında koronavirüse yakalandı.

Maçtan önce sağlıklı olduğu kaydedilen Mawson’ın karşılaşmadan iki hafta sonra hastalandığı ve durumunun hızla kötüye gittiği, solunum cihazına bağlandıktan kısa bir süre sonra da yaşamını yitirdiği aktarıldı. Mawson’ın ailesi maç hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

Liverpool’da yapılan mahalli bir araştırmada Liverpool şehri ve civarından 41 kişinin bu maçtan sonra virüse yakalandığı ve hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Aynı zamanda 40 bin kişinin tribünde izlediği Atalanta – Valencia maçı için de özellikle İtalyan yetkililer “biyolojik bir bomba etkisi yarattı” ifadelerini kullanmıştı.

‘BABAM SPORCUYDU"

Richard Mawson’ın 48 yaşındaki oğlu Jamie Mawson şöyle konuştu: “Babam fit bir insandı haftada iki kez spor salonuna giderdi. 11 Mart’ta her zamanki güzergahını kullanarak maça gitti ve stada girmeden İspanyol taraftarların arasından geçtiğini söyledi. İki hafta sonra belirtileri göstermeye başladı. Ateşi çıkmıştı, terliyordu ve daha sonra da nefes alamamaya başladı.