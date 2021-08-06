Sacha Boey, Galatasaray kariyerine golle başladı
Galatasaray’ın yeni transferlerinden Fransız futbolcu Sacha Boey, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Elemesi ilk maçı olan St Johnstone karşısında sarı-kırmızılı forma ile ilkleri yaşadı.
Galatasaray’ın Fransız sağ beki Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma ile ilk çıktığı maçta St Johnstone ağlarını havalandırmayı başardı. 20 yaşındaki futbolcu ayrıca kariyerinde ilk gol sevincini yaşadı.
Galatasaray’ın yeni transferlerinden Fransız futbolcu Sacha Boey, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Elemesi ilk maçı olan St Johnstone karşısında sarı-kırmızılı forma ile ilkleri yaşadı. 20 yaşındaki sağ bek, müsabakaya 11’de başladı ve rakip fileleri de 1 kez havalandırdı. Mücadelenin 60. dakikasında sahneye çıkan Boey, takımını 1-0 gerideyken eşitliği sağlayan golü kaydetti.
Sacha Boey ayrıca bu golle profesyonel kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.
Video Haberler
- Sıcaklardan asfalt eridi
- Hastanede güvenlikçiler ile yurttaşların maske kavgası
- Tren ters makasa girdi; yolcular tahliye edildi
- Manavgat sahilinde dikkat çeken anlar
- Evini Hint keneviri yetiştirmek için seraya çevirmiş
- Kars-Göle yoluna kurtlar indi
- Kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
- Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu
- Erdoğan'dan Engin Altay'a canlı yayında hakaret
- Arkadaşlarıyla konuşurken boşluğa düştü
En Çok Okunan Haberler
- Zengin Türkler yurtdışına kaçıyor
- Saray duruma el mi attı?
- İsmail Saymaz’ın yeni adresi belli oldu
- Kavurucu sıcaklar gidiyor! İstanbul'a dolu geliyor
- İşte gitmesine 'kesin' gözüyle bakılan bakanlar!
- Emre Kınay’dan, Kübra Par’a yanıt
- Ses ve Whatsapp yazışmalı çok önemli olaylar zinciri
- 'Türkiye'yi daha da zor günler bekliyor'
- Yangın söndüremeyen bir yalakalık öyküsü
- Tekel Bayileri Platformu Başkanı, zamlı listeyi paylaştı