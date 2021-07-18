Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk, hakkında çıkan haberlere isyan etti: 'Sektörü ele geçirmedik'
Kanal D'de yayımlanan Sadakatsiz dizisiyle bu sezona damgasını vuran ünlü oyuncu Caner Cindoruk, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in başrol oyuncularından Caner Cindoruk, yapımdaki Volkan karakteriyle sezona damga vurdu. Cansu Dere ile çok iyi bir dizi çifti olan Caner Cindoruk, ilk sezonu Haziran başında tamamlanan diziden sonra dinlenmeye çekildi.
Tatilde olan Cindoruk, son hakkında çıkan bir habere isyan etti.
Ünlü oyuncu, “Sektörü ele geçirmişler” başlıklı habere, "Evet, oyuncuyuz ailece ama sektörü ele geçirmedik" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Oyuncu Caner Cindoruk’un babası Zafer Doruk’un işportacılık, işçilik, esnaflık gibi işler yaptığı, ama iki kez de Orhan Kemal Öykü Ödülünü kazandığı hatırlatılan haberde, ünlü oyuncunun eski röportajlarından mesajlara da yer verildi.
17 yaşındayken profesyonel oyuncu olan ve Adana Şehir Tiyatrosu’nda amcası Erdal Cindoruk ile birlikte çalışan Caner Cindoruk, bu sayede hayatını değiştirmeyi de başardı.
Erdal Cindoruk da tiyatroya 14 yaşında başlamış ve kariyer basamaklarını adeta tırnaklarıyla kazıyarak elde etmiş ünlü bir isim olarak biliniyor. Ailede ayrıca Taner Cindoruk da abisi ve amcası gibi oyunculuk mesleğini tercih etti. En küçük kardeş Minur Can Cindoruk ise kardeşler arasında konservatuvar okuyan tek isim olarak biliniyor.
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