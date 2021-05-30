SADAT nedir?

30 Mayıs 2021 Pazar, 15:23

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, Suriye’deki Bayırbucak Türkmenlerine, TIR'larla gönderdiği askeri teçhizat ve silahlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Peker bu işlemin TSK’den “irticai faaliyetler” nedeniyle atılan askerlerin öncülüğüne kurulan SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından organize edildiğini söyledi.

SADAT NEDİR?

SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 28 Şubat 2012 tarihinde kuruldu. Şirketin kuruluş içeriğinde, uluslararası alanda askeri ve iç eğitim, savunma danışmanlığı ve mühimmat alımı gibi hizmetler yer alıyor.

SADAT'ın kurucusu ise 1996 yılında irticai faaliyetlerden dolayı TSK'den emekli edilen Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi idi.

Şirketin belirttiği misyonda ise "Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, iç güvenlik ve savunma alanında stratejik danışmanlık, iç güvenlik ve askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmayı ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yerini almasına yardımcı olmaktır" ifadeleri yer alıyordu.

Öte yandan Adnan Tanrıverdi, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı olarak atanmıştı. “Mehdi gelecek” açıklamalarının ardından 2020 Ocak ayında istifa etmişti.