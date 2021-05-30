Saray'dan Peker'e yanıt
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’e yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in 8. videosu üzerine açıklamalarda bulundu.
Oktay Saral, Peker’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da “Helalleşeceğiz ağabey” dediği video üzerine “Devletimiz gerekeni yapacak” dedi.
Saral, “Peker, yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarla iradesinin dışında Türkiye düşmanları ve içerideki bilumum şer ittifaklarının emrinde olduğunu ortaya koymuştur. Devletimiz gerekeni yapacak ve hiç bir güç bu ülkenin bu tarz hezeyanlarla sarsılamayacağını öğrenecek” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Sedat Peker, yeni videosunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmişti. “Tayyip ağabey” diye seslenen Peker, bir sonraki videosunda Erdoğan ile olan geçmişini anlatacağını söylemişti.
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den dikkat çeken SADAT iddiası
- İşte, intihar gecesi trafiği
- Saray'dan Peker'e yanıt
- Soylu’nun çaresizliği ve Erdoğan’ın açık tehdidi
- Nerede olduğunu açıkladı, Sancak yanıt verdi!
- Peker'in iddialarının odağındaki SADAT için
- Peker'in, El Nusra iddiasının ardından Davutoğlu çıkışı
- AKP'de Sedat Peker çatlağı
- Peker'in Erdoğan'a verdiği mesaj ne?
- Atatürk'e lanet okunmasının ardından AKP'den açıklama