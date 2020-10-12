Sadece Adana’daki firmaların yüzde 40’ı satışa çıkarıldı
Ölüm kalım savaşı verdiklerine dikkat çeken Seyahat Acentaları Taban Hareketi Sözcüsü Ünal Uluçay: “TÜRSAB Başkanı ile Kültür ve Turizm Bakanını sorunlarımıza çare bulmaya davet ediyoruz. Yapamıyorlarsa istifa etmeliler.”
Pandemi nedeniyle yaşanan iptaller, kısıtlamalar ve karantina tedbirleri, seyahat acentalarını iflasın eşiğine getirdi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Adana Bölgesel Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Murat Şirin, “Adana’da bulunan birçok seyahat acentası kapanma noktasına geldi. Acentaların yüzde 40’ı da satışa çıkartıldı” dedi. Şirin, “Yaklaşık altı ay süreyle kapalı olan acentalar yeni normalleşme ile yavaş yavaş açılmaya başlamışlarsa da bu sefer de artan Covid-19 vaka sayıları ile tekrar iş yapamaz hale geldiler. Bizleri bu zor durumdan çıkarmak adına birtakım desteklerin ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bunlar, düşük faizli ve uzun vadeli krediler veya halihazırda kullanmış oldukları kredilerin ötelenmesi, sadece bu yıla mahsus oda aidatlarının alınmaması gibi çözümler olabilir” diye konuştu.
“ENTÜBE OLDUK”
“Seyahat acentaları olarak entübe olduk. Yaşam savaşı veriyoruz” diyen Seyahat Acentaları Taban Hareketi Sözcüsü Ünal Uluçay ise, “TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy arasındaki kısır çekişmeden bıktık, usandık. İki kurumu bir araya gelerek seyahat acentalarının sorunlarına çare bulmaya davet ediyoruz. Şayet bunları yapamıyorlar ise sektörün önünü açmak için her iki kurumun yöneticisi de istifa etmelidir” dedi.
Uluçay, acentaların kapanmaması için taleplerini şu şekilde sıraladı:
- Acilen acenta başına 80 bin TL hibe verilmeli.
- 2020 öncesi 3 yıllık cirolarımız baz alınarak kefilsiz, sicil sorgusu yapılmadan, teminat istenmeden 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl geri ödemeli ve faizsiz işe devam kredisi verilmeli.
- Daha önce ticari kredi kullanmış, yada acente sahibi şahsi kredi kullanmışsa bu krediler en az 2 yıl faiz işlemeden ötelenmeli.
- Tüm seyahat acentelerine 5 yıl boyunca sicil affı getirilmeli.
- İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği acenatalar için 2021 sonuna kadar sürdürülmeli.
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