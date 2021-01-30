Sadece davetiyeyle girilebilen sesli sosyal medya: Clubhouse nedir, nasıl kullanılır?

30 Ocak 2021 Cumartesi, 13:40

Son haftalarda adından sıkça söz edilen sosyal medya uygulaması Clubhouse, kendisini "ses temelli yeni nesil bir ağ" olarak tanımlıyor.

Uygulama kullanıcılara, Facebook, Twitter ve Instagram gibi alışılmış uygulamalardan farklı bir deneyim sunuyor.

Fotoğraf, metin ya da video gibi içeriklerin olmadığı; etkileşimin de beğeni ya da yorum ile değil ses ile kurulduğu Clubhouse'a üye olmak için de davetiye gerekiyor.

Clubhouse, uygulamaya davetiye aracılığıyla üye olan her kullanıcıya iki adet davetiye hakkı veriyor. Kullanıcılar ellerindeki bu iki davetiyeyi uygulamaya üye olmak isteyen başka bir kullanıcı adayıyla paylaşabiliyor.

SOHBET ODALARI

Clubhouse'ta bulunan sesli sohbet odaları, bir veya daha fazla kullanıcı tarafından oluşturulabiliyor. Konuşmacılar ve dinleyicilerden oluşan sohbet odalarında, dinleyiciler de 'el kaldırma' yöntemiyle konuşmaya katkı sunabiliyor ya da sadece dinleyici olarak bulunabiliyor.

Uygulamanın ana sayfasında, kullanıcı takip ettiği diğer kullanıcıların bulunduğu sohbet odalarını görebiliyor; kapalı olmayan tüm sohbet odalarına giriş yapabiliyor.

NASIL KULLANILIR?

Şimdilik sadece IOS kullanıcılarına özel olan Clubhous'a üye olabilmek için izlenmesi gereken adımlar şöyle:

App Store'dan Clubhouse uygulamasını indirin.

Kendinize bir kullanıcı adı belirleyin.

Gelen SMS mesajıyla hesabınızı onaylayın.

Bu adımların ardından Clubhouse kullanıcıyı bekleme listesine alıyor.

Eğer rehberinizde uygulamayı kullanan bir kullanıcı varsa davetiye beklediğinizi görüp size davetiye gönderebilir.

Hesabınızı onayladıktan sonra uygulama içinde yer alan kategorilerden ilgi alanlarınızı seçip, bu alanlardan katılımcıların yer aldığı sohbet odalarına girebiliyorsunuz.