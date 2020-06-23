Sağanak altında bekleyen baro başkanlarına polis müdahalesi
Ankara’ya 300 metre kala yürüyüşleri engellenen baro başkanlarının Eskişehir Yolu üzerindeki şantiye önünde bekleyişi sürüyor. Baro başkanlarının bekleyişi sırasında polis müdahalesi gerçekleşirken, başkanların bazıları yağmurluk, bazıları de şemsiye ile ıslanmaktan korunmaya çalışıyor.
Ankara’ya 300 metre kala yürüyüşleri engellenen baro başkanları dün geceyi Eskişehir Yolu üzerindeki şantiye önünde bekleyerek geçirdi. Yağmurun altında bekleyen başkanların bazıları yağmurluk, bazıları de şemsiye ile ıslanmaktan korunmaya çalıştı.
Yağmur esnasında baro başkanlarına eşlik eden avukatlar Elya Center’ın kapalı alınında beklemek istedi ancak şantiye sahibi buna izin vermedi. Avukatların “Siz insan değil misiniz?” sorusuna şantiye sahibi “Evet, ben insan değilim. Çıkın özel mülkümden” yanıtını verdi.
Sağanak yağmur sürerken baro başkanlarına desteğe gelen avukatlara polis müdahale etti ve basının görüntü almasını engelledi.
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