Sağlık Bakanı duyurdu: Ek ödemeler 3 ay daha uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2020 Pazar, 13:03
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün de sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin pandemi nedeniyle uzatıldığını duyurdu.

Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum.”


Video Haberler