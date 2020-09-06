Sağlık Bakanı duyurdu: Ek ödemeler 3 ay daha uzatıldı

06 Eylül 2020 Pazar, 13:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün de sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin pandemi nedeniyle uzatıldığını duyurdu.

Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum.”