Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak
Sağlık bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak. Görevinden dolayı koronavirüse yakalanan personelin çalışmadığı günler mesai içi sayılacak.
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanlarına 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay ek ödeme yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ek ödemenin kapsam ve tutarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirleyeceği belirtilirken, ödemenin mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyeceği aktarıldı.
Görev sırasında veya görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan sağlık personelinin çalışmadığı günler mesai içi sayılacak.
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