Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aşıya yakınız" dedi CHP'li Gaye Usluer'den sert yanıt geldi

04 Ekim 2020 Pazar, 08:21

Koronavirüs verilerine ilişkin yaptığı ‘ulusal çıkar’ açıklamasıyla eleştirilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘milli aşı’ vurgulu tweetleri dikkat çekti.

Aşı çalışmalarındaki hayvan deneyi fazıyla ilgili bilgiler veren Koca, aşılanan hayvanlarda ‘virüse rastlanmadığını’ ifade etti.

Türkiye’de 13 ayrı aşı çalışmasının sürdürüldüğünü ve bunlardan 5’inin insan deneyleri safhasına yaklaştığını söyleyen Koca, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

‘MİLLİ AŞIYA DAHA YAKINIZ’

"Milli Aşımızın meydan okuma çalışmasında 10 transgenik hayvan aşılandı, 9 hayvan ise aşılanmadı. Virüse maruz bırakıldılar ve aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadı. Aşılanmayanların 4’ü hayatını kaybetti 5’inin ise akciğerlerinde virüse rastlandı. Milli aşıya daha yakınız.

Ülkemizde 13 ayrı COVID-19 aşı adayı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5’i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız TÜSEB’in deseklediği Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi aşısı insan deneyi faz-1 safhası başarıyla tamamlandı. Kuduz, verem ve su çiçeği aşısı adayları da insan deneyi aşamasına geldi. Milli aşılarımızı geliştirmek ve milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.”

‘ÖNCE GİRİP AŞISINI ÜRETİN’

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarının ardından, CHP’nin hekim milletvekillerinden Prof. Dr. Gaye Usluer, “Milli aşıyı nerede üreteceksiniz?” diye sordu. Önce grip aşısının üretilmesi gerektiğini kaydeden Usluer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Milli aşıyı nerede üreteceksiniz? Mümkünse bu yılın Grip aşısını üretseniz de risk gruplarını aşılasak! Hayal satmaktan vaz geçin. Alıcısı kalmadı...”



