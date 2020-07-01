Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vakanın görüldüğü ili açıkladı

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 19:49

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere toplandı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

Koca, ''Salgın insanlığın gündemindeki ciddeyetini koruyor. Dünya genelinde toplam vaka 10,5 milyon can kaybının 510 bini aştığı bildirilmiştir. Toplam vaka sayılarında gerileme yerine zaman zaman hayal kırıklığına yol açan artışlar olmaktadır. Yeni vaka sayılarımızda 1000'in altına inme başarısından sonra yakın dönemdeki artışlarla bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Vaka sayılarındaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alınabilecek artışlardır. Riske karşı alınabilecek tedbirler uyulması çoğu kere kolay olan tedbirlerdir'' diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

MASKE VE MESAFE AÇIKLAMASI

Koca, ''Virüsler ve tedbirler konusunda yanlış bilinen bazı noktalar var. Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır. Hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur. Bunlara itibar edilmesi birçoklarının hastalığa yakalanmasına, hastalığı başkalarına bulaştırmasına neden olmaktadır. Bilim Kurulumuzca doğrulanmadıkça bu tip haberlere itibar etmeyin. Umutlarınızı kesinleşmemiş bilgilerle yıpratmayın. Maske ve mesafe konusunda yanlış kanılar bulunmaktadır. Bu kurallar kendimizi ve karşımızdakini riskten korumamıza yarar. Virüsü belirtisiz şekilde taşıyorsak bunu bilemeyiz. Virüsü haberimiz olmadan başkalarına bulaştırırız. Özellikle büyüklerimizi tehlikeye atmış oluruz. Sosyal hayat içinde maske kullanmak, 'ben karşımdaki insana, bu hastalıkla mücadele eden topluma saygılıyım' demektir. Hastalığı geriletmek için sorumluluk alıyorum demektir. Maske mecburiyetinin getirildiği il sayımız 60'ın üzerindedir. Uygulama büyük destek bulmuştur düşünce olarak. Uyum ise aynı oranda değildir. Gerekli her durumda kullanılmamaktadır. Maske kullananların bir kısmının da kullanım koşullarında dikkatli olmadığı görülmektedir. Günlük maskeler ertesi gün koruyuculuk özelliklerini kaybetmektedirler, tekrar kullanılmamalıdırlar. Tedbirlerden biri tek başına yeterli sayılmaktadır. Maskemizi takarak kazandığımız üstünlüğü mesafeden ödün vererek kaybetmemeliyiz'' ifadelerini kullandı.

İL İL VAKA SAYISI

Koca, ''Salgının dünyada 6 ayını bırakmasıyla ilgili bazı verileri aktarmak istiyorum. Vakaların yüzde 53,74’ü İstanbul’da tespit edilmiştir. Son bir hafta içinde toplam vakalar içinde İstanbul’daki vakalar yüzde 51,16’dır.Salgın boyunca nüfusa kıyasla vaka sayıların en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın. İstikrarlı şekilde azalma gösteren 5 ilimizi anmak istiyorum; Tekirdağ iki hafta içinde yüzde 31.35 oranında azaltmıştır. Balıkesir yüzde 21.72, Samsun yüzde 20.42, Kırşehir yüzde 20.27, Düzce yüzde 19,91 oranında azaltmıştır. Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır’da vaka sayıları arttı. Gümüşhane'de iki hafta hiç vaka görülmemiştir'' ifadelerini kullandı.

GÜNCEL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Koca, 19 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 192 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle 5 bin 150 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 201 bin 98'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 311 oldu.

VAKA YAŞ ORTALAMASI

Son 1 ayda Kovid pozitif çıkan vakaların yaş ortalamasında düşüş eğilimi göze çarpıyor diyen Koca, ''En fazla vaka 25-45 arasında görülüyor. Hastalığı hafif atlatmak bahane olamaz. Virüsü bu yolla başka yakınına, annesine, babasına taşımış oluyor. Büyüklerimizi dün evde izole ederek korumayı başarmıştık. Sabırla, sebatla, kurallara uyarak bize destek oldular. Ancak bugün dünden daha fazla risk altındalar'' diye konuştu.

VEFAT YAŞ ORTALAMASI

Koca, ''29 Mayıs ile 29 Haziran arasında vefat eden vatandaşlarımızın yaş ortalamasını 70,4 olduğunu görüyoruz. Entübe olanların 67,4, yoğun bakım 64,9. Hastanede yatan vatandaşlarımızın yaş ortalaması 47,5. Evde takip edilenlerin 37,4’tür. Bu bize yaş arttıkça daha dikkatli olmamız gerektiğini, özellikle yoğun bakımda takip edilen hastalarımızın yaş ortalamasının ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz'' dedi.

OKULLARIN AÇILMASI

Okulların açılması ile ilgili gazetecilerin soruları yanıtlayan Koca, ''Daha okulların açılmasına zamanımız var. Bilim Kurulu'nda bu konu gelmemiş oldu. Bu konuyu salgının seyri belirler. Okulların açılmasına yakın dönemde Bilim Kurulu rakamların seyrine göre tartışılır, alınması gereken öneri anlamında bir yaklaşım olursa paylaşmış oluruz. Şu dönemde okulların açılmamasına yönelik bir yaklaşımımız olmadı. Her ihtimale karşı dijital ortamda dijital eğitimi yapmak noktasında zaten hazırlık yaptıklarını biliyoruz. Bu anlamda farklı seyir sözkonusu olursa Bilim Kurulu'nun önerisi olur onu da paylaşmış oluruz'' diye konuştu.

65 YAŞ AÇIKLAMASI

65 yaş üstü kısıtlamalara ilişkin soruya cavap veren Koca, ''Bir kısıtlama yapılması şeklinde gündem olmadı, varolan kısıtlamanın yeterli olduğu özellikle büyüklerimiz dışarıda mutlak maskeli olması gerektiği, mesafeyi koruyamayacak alanlara özellikle girme noktasında dikkatli olmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Burada maskenin sadece kendimizi korumak değil, karşımızdaki kişiyi de korumaya, damlacık enfeksiyonuyla geçtiği için bilmeliyiz Dolayısıyla büyüklerle yakın temas içinde olmamalı, gençlerin 'bende bir belirti yok' diyerek rahat davranmamalı. Özellikle büyüklerimizi korumak anlamında maskeyi zorunlu olarak kullanmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum'' dedi.

ÇİN’DE ORTAYA ÇIKAN YENİ VİRÜS

Çin'de domuz gribi soyundan olduğu bilinen, insana bulaşma potansiyeli olduğu söylenen bir virüsten bahsediliyor diyen Koca, ''Bu virüsün insandan insana geçtiği yönünde bir bilgi var. Ama mutasyonla insandan insana geçme potansiyeli olduğu biliniyor. Çin'le bilim kurulumuz bilgi alışverişinde bulunuyor. Farklı bir durum sözkonusu olursa bunu açıklamış oluruz. Domuz gribi olarak adlandırılan, insana bulaştığı ortaya konan ama insandan insana bulaştığı daha bilinmeyen bir virüsten bahsediyoruz ve yakından takip ediyoruz'' dedi.

CİZRE VE ŞIRNAK AÇIKLAMASI

Cizre özelinde ben şahsen çok yakın takip içinde olduğumu söyleyebilirim diyen Koca, ''Ama istismar edilmeye açık olduğunu düşünerek özellikle bu anlamda sorunun olup olmadığı noktasında yakın takipteyim. Cizre ve Şırnak özelinde vaka sayılarımızın arttığını, komşu ülke nedeniyle ortalamanın üzerinde biraz daha artış olduğunu, sağlık kuruluşlarımızın eksiklikleri tamamlamak üzere gayret içinde olduğumuzu, alınması gereken bütün tedbirleri aldığımızı, yakın takipte olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle de daha yakın sosyal kültürel, cenaze, nişan ve benzeri etkinliklerle bunun daha da arttığını görüyoruz. Sahada filyasyon ve temaslı çalışmasını yapıyoruz'' diye konuştu.