Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan aşı sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısının 1 milyon 538 bin 144 doz olduğunu duyurdu.
Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 00.00'a kadar yapılan aşı sayısı 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı, 'sıradaki.' Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?" ifadelerini kullandı.
SAAT 00.00’A KADAR yapılan aşı sayısı: 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı: Sıradaki? (Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?)— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021
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