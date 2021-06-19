Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan aşı sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısının 1 milyon 538 bin 144 doz olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 00:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan aşı sayısını açıkladı
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Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 00.00'a kadar yapılan aşı sayısı 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı, 'sıradaki.' Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?" ifadelerini kullandı.

 


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