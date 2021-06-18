Bakan Koca, 40 milyonuncu aşıyı yapan doktoru paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 milyonuncu doz aşıyı yapan doktorun fotoğrafını paylaşarak, “40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Şu an 40 milyon 300 bini aştık” dedi.
ağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 40 milyonuncu doz aşıyı yapan doktorun fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yaptı.
Bakan Koca paylaşımında, “Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 milyon 300 bini aştık” ifadelerini kullandı.
Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat: 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 Milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 Milyon 300 bini aştık. pic.twitter.com/xzrjCpolou— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
- İstanbul'da tekme tokat meydan dayağı
- Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı
- Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj
- Yasağa uyulmadı, 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya'dan 'Kırmızı Oda' kararı
- Ünlü dizi senaristi yaşamına son verdi
- Erdoğan'ın dili sürçtü! Kürsüde 'Suriye' gafı
- SADAT'tan 'Onur Gencer' açıklaması
- Veyis Ateş hakkında harekete geçildi
- Süslü Sülüyü yüce divandan kurtarmak için...
- Erdoğan kaybederse planı ne olacak?
- Terim evine iki dev heykel yaptırdı
- Veyis Ateş 10 milyon euro istedi
- Çift doz 'BioNTech' şartı getirdiler