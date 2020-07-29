Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kurban Bayramı uyarıları

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili açıklama yapıyor.

Bakan Koca’nın açıklamalarında öne çıkan kısımlar şöyle:

- Kurban Bayramı'nda koronavirüs konusunda risk alırsak bu bizlere ağır bir vebal yükler. Bayramı sosyal dayanışma içinde geçirmeliyiz.

- Vaaz ve namaz süreleri kısa tutulmalı.

- Kendi seccadenizi kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

- Makbul olan ziyaret yüz yüze ziyaret değildir.

- Sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz.

- Ramazan Bayramı döneminde uygulanan kısıtlamanın tamamı düşünüldüğünde, 10 gün sonra günlük vaka sayılarında ciddi bir azalma olmuştu. Bu sonucu şimdi gönüllü kısıtlarla hedefleyelim.

- Test kitlerimizin yüzde 40 oranında doğru sonuç verdiğine dair asılsız iddialar var. Test kitlerimizin doğru sonuç oranı yüzde 90'ın üzerindedir.

- Hastalarımızda kritik eşik olan zatürre oranını da sizlerle bundan böyle düzenli paylaşacağız.

- Sayın İçişleri Bakanımızla dün bir görüşme yaptık. Bugüne dek alınan tedbirler ve bu tedbirlerin sonuçlarını, alınabilecek tedbirlerin neler olabileceğini müzakere ettik. Bu anlamda bölgesel anlamda alınabilecek tedbirlerin farklılık olabileceğini, il hıfzısıhha kurullarının gerektiği anda tedbir almasını konuştuk.

65 YAŞ AÇIKLAMASI

- Bu süreçte kurallara uyma noktasında en çok hassasiyet gösteren gerçekten büyüklerimiz oldu. Kendilerine minnettarız. Harfiyyen uyma noktasında bir gayret içinde oldular. Onları ihmal etmedik. Özellikle büyüklerimizi bu salgından korumak için hassasiyet gösterme gayreti içinde olduk. Bunun ne kadar zor olduğunun farkındayız.

Bayram sonrası dönemde, erken dönemde bu kısıtlamaları kaldırmak noktasında Bilim Kurulu'nun önerisi var, bayram sonrası duyuruyu yapmış olacağız. Biraz daha sadece bayram döneminde sabredelim, bayram sonrasında inşallah gereken yapılıyor olacak. Büyüklerimizin kurallara uyma noktasında hassasiyet ve gayretinin bu saatlerin serbest bırakılmasıyla da gereken hassasiyeti yine aynı şekilde göstereceklerine eminiz.

AYASOFYA AÇIKLAMASI

- Ayasofya 86 yıllık hayalimizdi. Egemenliğin önemli bir işaretiydi. Her Türk vatandaşının bu konudaki beklentisiydi. Doğrusu bu sevinci herkes yaşadı. Bu sevinci yaşarken ortamda disiplinize ederek yaşıyor olmalıydık. Yer yer uyanlar oldu, bu anlamda uymayan görüntüleri de görmüş olduk.

- Sevincimizi yaşarken, Ayasofya dahil olmak üzere bizim pandemi tedbirlerini, kurallarını ihmal etmeden, maske, mesafe kuralını sevincimizi paylaşırken de devrede tutmamız gerektiği kanaatindeyim.

HASTANELERİN DOLULUK ORANI

- Yeni normalleşmeyle birlikte özel hastaneler, üniversite hastaneleri, kamu hastaneleri daha çok Covid-19’lu hastalara bakmamayı, bu hastalara bakan pandemi hastanelerine bu hastaları almamız söz konusu oldu. Bu nedenle de bazı hastanelerimizdeki doluluk oranımız diğerlerine göre daha da artmış oldu.

- Ankara’daki doluluk oranlarını söyleyeyim. Yoğun bakımda şu anda doluluk oranlarımız yüzde 67. Standart yataklarımız yüzde 49. Ventilatörlerimizin doluluk oranları yüzde 25. Bahsedildiği gibi olmadığını söylemek istiyorum.

- Şehir hastanesindeki doluluk oranları yoğun bakımlar yüzde 69, standart yüzde 32, ventilatör yüzde 16. Bu rakamlardan da bu anlamda sorun olmadığı, her gün açıkladığımız rakamlarla giderek yoğun bakımdaki hasta sayılarımızın arttığını zaten söylüyoruz.

- Daha önce bütün hastanelerimizde bu hastalar kabul ediliyor iken şimdi bazı hastanelerimizde kabul ediliyor olmasıyla, buralarda yer yer oranların arttığını biliyoruz ama bir sorun olmadığını bu rakamlardan da çok rahat görmüş oluyoruz.

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