Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan öğrencilere YKS tavsiyesi

26 Haziran 2020 Cuma, 15:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu YKS'ye girecek öğrencilere kişisel sosyal medya hesabından seslenerek, tavsiyelerde bulundu.

Bakan Koca'nın mesajı şöyle:

"Hepimizin başına gelen, YKS’de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler."