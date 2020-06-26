Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan öğrencilere YKS tavsiyesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Koca, "Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu YKS'ye girecek öğrencilere kişisel sosyal medya hesabından seslenerek, tavsiyelerde bulundu.
Bakan Koca'nın mesajı şöyle:
"Hepimizin başına gelen, YKS’de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler."
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