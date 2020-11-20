Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

20 Kasım 2020 Cuma, 18:59

Ssoyal medya hesabından yasakları hatırlatan Koca, ayrıca gençler ile 65 yaş ve üstü yurttaşlara da seslendi.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"Sevgili gençler... Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. Covid-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, sadece 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz.

Neden gençler? Gençler, bir süreliğine, sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. “Neden herkes değil de, biz gençler?” Siz fark etmeseniz de, virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da, fedakârlığınıza çok ihtiyacımız var."

Değerli büyüklerimiz, Bugünlerde sağlığımızı korumamız zorlaştı. COVID-19, biz bir araya geldikçe yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 65 yaş ve üzeri, SADECE 10.00-13.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz.

Neden büyükler? 65 yaş ve üstü büyükler, bir süreliğine, sadece 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. “Neden herkes değil de, büyükler?” İleri yaşlarda, hastalığa karşı vücut direncimiz azalıyor. Kısıtlama size karşı değil, virüse karşı. Sizi korumamıza yardımcı olun.

"KENDİNİZE EK KISITLAR KOYARSANIZ SEVİNİRİZ"

Koca, Twitter hesabından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bir paylaşım daha yaptı.

Koca açıklamasında, "HAFTA SONU sokağa çıkma sınırlaması yarın başlıyor. Cumartesi saat 20.00'den Pazar sabah 10.00'a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00'den Pazartesi sabah 05.00’e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz" ifadelerini kullandı.