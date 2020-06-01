Sağlık Bakanı Koca: Dilek hemşire aramızdan ayrıldı

01 Haziran 2020 Pazartesi, 02:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İstanbul'da 10 yıldır yoğun bakım ve ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan Dilek Akçabelen'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"DİLEK HEMŞİRE ARAMIZDAN AYRILDI. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisanda hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19’a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum."



