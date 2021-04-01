Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingine katılacak
Dünya Sağlık Örgütünün düzenlediği ve periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği medya brifingine, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da davet edildi.
Koca, brifingde, Covid-19'un sağlık çalışanları üzerindeki etkisi, sağlık çalışanlarının korunması için atılan adımlar ve Türkiye'deki sağlık çalışanlarının aşılanmasındaki son durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini uluslararası kamuoyu ile paylaşacak.
Covid-19 ile Birleşmiş Milletler'in (BM) sağlık alanında uzmanlaşmış tek kuruluşu olan DSÖ'nün uluslararası kamuoyuna sunduğu güncel bilgilendirme ve değerlendirmeler büyük önem kazandı.
Zaman zaman DSÖ Genel Direktörüne bu medya brifinglerinde Covid-19 ile mücadelede önemli roller üstlenen uluslararası kuruluş temsilcileri, siyasetçiler ve küresel sağlık liderleri de eşlik ediyor. Bu haftaki brifinge 2021'in "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesine öncülük eden ve sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını gündeme getiren Fahrettin Koca yer alacak.
TÜRKİYE'NİN BAŞARILI MÜCADELESİ ETKİLİ OLDU
Koca'nın davet edilmesinde Türkiye'nin başarıyla sürdürdüğü Covid-19 mücadelesi, üstlenmiş olduğu küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yönelik yaklaşımı etkili oldu.
Uluslararası medya başta olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip edilen ve büyük ilgi gören brifing, bugün 18.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
DSÖ'nün teknik altyapısı kullanılarak gerçekleştirilecek canlı yayına DSÖ'nün "Covid-19 web sitesi" ve sosyal medya hesaplarından erilebilecek.
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