Sağlık Bakanı Koca: Salgının hızını kestik
Adana'da koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adana'da, tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki etkisine ilişkin son durumu paylaştı.
“SALGIN HIZINI KESTİ”
Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahaleler sayesinde salgının hızını kestiğini belirten Koca "Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgının kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu, yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri'' diye konuştu.
"ADANA, EYLÜL AYINDA SALGINDAKİ PİKİNİ YAŞADI"
Adana'nın eylül ayında salgındaki pikini yaşadığını belirten Koca, "Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle vaka sayısını kontrol altına aldık. Vaka sayımız üçte bir oranına düştü. En yüksek seviyesinden yüzde 66 azalma gösterdi. Adana'da Covid polikliniği başvuruları da azaldı. Müracaat eden hasta sayısı yüzde 40 oranına kadar düştü. Yüzde 59, yoğun bakım yüzde 74 oranlarına düştü" diye konuştu.
"BÜYÜKLERİMİZİ YETERİNCE KORUYAMIYORUZ"
"Büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz" diyen Koca, şöyle devam etti:
"60 yaş üstü grubunun hastalığı daha ağır geçirdiğini hepimiz biliyoruz. Adana'da büyüklerimizi daha iyi korumak için tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Temaslıları ne kadar erken teşhis edersek salgını kontrol etmede o kadar başarılı oluruz. Tüm vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyorum; Adana başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşerilerimi tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya davet ediyorum."
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