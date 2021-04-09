Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da
Korona virüsü salgınının İstanbul'daki seyrine dair açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40’ı İstanbul'da" dedi.
Bakan Koca'nın il sağlık yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda salgın süreci değerlendirildi.
Twitter'dan açıklama yapan Koca, "İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40’ı İstanbul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz" ifadelerini kullandı.
İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz. pic.twitter.com/rHievbIYXM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2021
'VERİLER BULAŞMANIN DAHA HIZLI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'
Tespit edilen vakaların yüzde 85’ini çeşitli varyantların oluşturduğunu belirten Koca, "Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli" dedi.
Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2021
Video Haberler
- Yürüyüşe çıkanlar vahşetle karşılaştı!
- Polise yapılan şaka gerçek oldu
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki yağdı
- Tehdit edilen kadından haykırış: Ölmek istemiyorum
- İmamoğlu'nun paylaştığı videoda referandum mesajı
- AKP’liler Beylikdüzü'ndeki kentsel dönüşüme ‘hayır’ dedi
- Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı
- Su samuru balık yerken görüntülendi
- Evde pilates yaparken dikkat edilmesi gerekenler
- Havalimanı yolunda korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- Montrö anketinde çarpıcı sonuçlar
- MB'nin anketi: İşte yıl sonunda beklenen dolar/TL kuru
- Dört Çinli şirket, ihaleye hazırlanıyor
- Felakete gidiyoruz
- AKP'li üye sert suçlamalarla istifa etti
- Sedat Peker ve adamlarına operasyon: 63 gözaltı
- Aboubakar'a ceza kapıda
- Boğazından çıkanları gören kadın hayatının şokunu yaşadı
- İzmir'de askeri uçak düştü
- Bildiri yayımlanmadan AKP'li bakana da gönderildi