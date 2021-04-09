Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da

09 Nisan 2021 Cuma, 21:02

Bakan Koca'nın il sağlık yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda salgın süreci değerlendirildi.

Twitter'dan açıklama yapan Koca, "İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40’ı İstanbul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz" ifadelerini kullandı.

İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz. pic.twitter.com/rHievbIYXM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2021

'VERİLER BULAŞMANIN DAHA HIZLI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Tespit edilen vakaların yüzde 85’ini çeşitli varyantların oluşturduğunu belirten Koca, "Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli" dedi.