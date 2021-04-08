Samsun'da tedbirlere rağmen vaka artışı devam ediyor

08 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Koronavirüs tablosunda son beş haftadır zirvede yer alan Samsun’da hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 100’ü aştığını belirten Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Samsun Şube Başkanı Aysel Ocak, tedbir çağrısı yaptı. Ocak, kentte 14 günlük kesintisiz kapanma kararı alınması gerektiğini söyledi. Kentte dün havanın güzel olması ise yurttaşların önlemleri gevşetmesine neden oldu.