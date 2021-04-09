Sağlık Bakanlığı, 9 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Rekor artış durdurulamıyor!
Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 2 bin 658 oldu, 35 bin 786 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.
Türkiye'nin 9 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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