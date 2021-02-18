Sağlık Bakanı Koca vaka sayısının en çok arttığı 5 ili açıkladı
Sağlık Bakanı Koca vaka sayısının en çok arttığı 5 ili açıkladı. Koca'nın açıklamasına göre, bu iller Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale.
SAĞLIK Bakanı Fahretti Koca, geçen haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok artan illerin Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale; en çok azalan illerin ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl olduğunu açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz" dedi. Bakan Koca paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere yer verdi.
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