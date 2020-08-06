Sağlık Bakanı Koca'dan 'hastanelerin dolu olduğu' iddialarına yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerin dolu olduğu yönündeki açıklamaları yalanlayarak, "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, koronavirüs nedeniyle hastanelerin dolu olduğu ve yatak bulanamadığı yönünde çıkan açıklamaları yalanladı. Koca şu paylaşımı yaptı:
"COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."
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