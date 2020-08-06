Sağlık Bakanı Koca'dan 'hastanelerin dolu olduğu' iddialarına yanıt

06 Ağustos 2020 Perşembe, 10:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, koronavirüs nedeniyle hastanelerin dolu olduğu ve yatak bulanamadığı yönünde çıkan açıklamaları yalanladı. Koca şu paylaşımı yaptı:

"COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."