Sağlık Bakanı Koca'dan 'hastanelerin dolu olduğu' iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerin dolu olduğu yönündeki açıklamaları yalanlayarak, "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur" dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2020 Perşembe, 10:13
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, koronavirüs nedeniyle hastanelerin dolu olduğu ve yatak bulanamadığı yönünde çıkan açıklamaları yalanladı. Koca şu paylaşımı yaptı: 

"COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur." 


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