Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS adaylarına uyarı

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarına tedbir uyarısında bulunarak, başarı diledi.

AA
05 Eylül 2020 Cumartesi, 22:00
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Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS'ye girecek genç arkadaşlarım. Heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın, hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.


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