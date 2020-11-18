Sağlık Bakanı Koca’nın hastanelerinde test için alınan fazla ücretin geri iadesi istendi
Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu özel hastanede PCR testinin 350 TL’lik ücreti, genelgede belirlenen üst sınır 250 TL’ye düşürüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu özel hastanelerde PCR testi fiyatının 350 TL olmasıyla ilgili CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un önerge vermesinin ardından Medipol hastanelerindeki test fiyatı Sağlık Bakanlığı genelgesiyle belirlenen üst sınır olan 250 TL’ye düşürüldü.
Fazladan alınan ücretin iade edilmesi gerektiğini kaydeden Bulut, “Fiyatların düşürülmesi olumlu bir gelişme ancak özel hastanelerin şimdiye kadar elde ettiği haksız kazanç ne olacak” dedi. Koronavirüs salgını dolayısıyla pek çok vatandaş belirti göstermeden hastalandığı kaygısıyla özel hastanelerde test yaptırıyor. PCR testinin ücretlerinin artması nedeniyle Sağlık Bakanlığı yaklaşık iki hafta önce yayımladığı genelgeyle PCR testinin üst sınır fiyatını özel hastanelerde 250 TL olarak belirlemişti.
Bulut, özel hastanelere gitmek zorunda kalan vatandaşların hâlâ yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekmişti. Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşları özel hastanelerin inisiyatifine bıraktığını söyleyen Bulut, şunları dile getirdi: “Koronavirüs özel hastaneler için yeni rant kapısı olmamalı. Sıkı bir şekilde denetimi yapılmalı. Özel hastaneler bu kadar denetimsiz mi? Sağlık Bakanlığı ne işe yarıyor? Olayın kamuoyuna yansımasının ardından özel hastaneler geri adım atıyorsa vay Türkiye’nin haline.”
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Alkol yasağını savunmuştu... Fotoğrafları ortaya çıktı
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- Albayrak sustu, danışmanı konuştu
- Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Türkkan, Maraş'taki pikniğin maliyetini açıkladı
- Fatih Altaylı açık açık sordu! Soylu'dan İmamoğlu yanıtı
Video Haberler
- CHP'li Altay'dan Alaattin Çakıcı'ya TBMM'de sert tepki
- CHP'li Özkoç, sarayın israf görüntülerini paylaştı
- Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 çocuk öldü, 7 yaralı var
- Yaban hayatı fotokapana böyle yansıdı
- İstanbul'da boya fabrikasında patlama
- İzmir'de korkunç olay! Yanmış halde ceset bulundu
- Flaş çağrı: Okullarda ara tatil uzatılsın!
- Manzarayı seyrederken bir anda dehşeti yaşadı
- Mezar taşı ustası çakmaklara yazdığı mesajla uyardı
- Damat, gelin arabasına öyle bir yazı yazdı ki...
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Alkol yasağını savunmuştu... Fotoğrafları ortaya çıktı
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- Albayrak sustu, danışmanı konuştu
- Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Türkkan, Maraş'taki pikniğin maliyetini açıkladı
- Fatih Altaylı açık açık sordu! Soylu'dan İmamoğlu yanıtı