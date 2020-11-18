Sağlık Bakanı Koca’nın hastanelerinde test için alınan fazla ücretin geri iadesi istendi

18 Kasım 2020 Çarşamba, 06:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu özel hastanelerde PCR testi fiyatının 350 TL olmasıyla ilgili CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un önerge vermesinin ardından Medipol hastanelerindeki test fiyatı Sağlık Bakanlığı genelgesiyle belirlenen üst sınır olan 250 TL’ye düşürüldü.

Fazladan alınan ücretin iade edilmesi gerektiğini kaydeden Bulut, “Fiyatların düşürülmesi olumlu bir gelişme ancak özel hastanelerin şimdiye kadar elde ettiği haksız kazanç ne olacak” dedi. Koronavirüs salgını dolayısıyla pek çok vatandaş belirti göstermeden hastalandığı kaygısıyla özel hastanelerde test yaptırıyor. PCR testinin ücretlerinin artması nedeniyle Sağlık Bakanlığı yaklaşık iki hafta önce yayımladığı genelgeyle PCR testinin üst sınır fiyatını özel hastanelerde 250 TL olarak belirlemişti.

Bulut, özel hastanelere gitmek zorunda kalan vatandaşların hâlâ yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekmişti. Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşları özel hastanelerin inisiyatifine bıraktığını söyleyen Bulut, şunları dile getirdi: “Koronavirüs özel hastaneler için yeni rant kapısı olmamalı. Sıkı bir şekilde denetimi yapılmalı. Özel hastaneler bu kadar denetimsiz mi? Sağlık Bakanlığı ne işe yarıyor? Olayın kamuoyuna yansımasının ardından özel hastaneler geri adım atıyorsa vay Türkiye’nin haline.”