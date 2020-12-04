Sağlık Bakanı Yardımcısı Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nu Twitter'dan engelledi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Özlem Sezen, koronavirüs sürecinde taleplerini iletmek için uğraştıklarını ancak derneğin kurumsal Twitter sayfasının Sağlık Bakan Yardımcısı tarafından engellendiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2020 Cuma, 23:06
Sağlık Bakanı Yardımcısı Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nu Twitter'dan engelledi
Abone Ol google-news

Özlem Sezen, koronavirüs sürecinde Aile Hekimleri’nin yaşadığı sıkıntıları Olay TV’de Nevşin Mengü ile Ana Haber’de anlattı.

Sezen, aile hekimlerinin sorunlarını anlatmak için Sağlık Bakanlığı ile temasa geçmelerine rağmen taleplerinin kabul edilmediğini söyledi.

Sezen, şu ifadeleri kullandı:

“Randevu taleplerimiz oluyor ancak bir karşılık bulamıyoruz. Bakanımızın yoğun olduğu şeklinde cevaplar alıyoruz. Sosyal medya, haber bültenleri ve resmi yazılarla taleplerimizi iletiyoruz. En son bakan yardımcımız Twitter adresimizi takipten çıkarıp engelledi.”


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler