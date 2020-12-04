Sağlık Bakanı Yardımcısı Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nu Twitter'dan engelledi
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Özlem Sezen, koronavirüs sürecinde taleplerini iletmek için uğraştıklarını ancak derneğin kurumsal Twitter sayfasının Sağlık Bakan Yardımcısı tarafından engellendiğini söyledi.
Özlem Sezen, koronavirüs sürecinde Aile Hekimleri’nin yaşadığı sıkıntıları Olay TV’de Nevşin Mengü ile Ana Haber’de anlattı.
Sezen, aile hekimlerinin sorunlarını anlatmak için Sağlık Bakanlığı ile temasa geçmelerine rağmen taleplerinin kabul edilmediğini söyledi.
Sezen, şu ifadeleri kullandı:
“Randevu taleplerimiz oluyor ancak bir karşılık bulamıyoruz. Bakanımızın yoğun olduğu şeklinde cevaplar alıyoruz. Sosyal medya, haber bültenleri ve resmi yazılarla taleplerimizi iletiyoruz. En son bakan yardımcımız Twitter adresimizi takipten çıkarıp engelledi.”
En Çok Okunan Haberler
- ‘Bu ücretle insanların geçinmesi mümkün mü?’
- AKP'nin gerici uygulamalarına bir yenisi eklendi
- Resmi Gazete’de yayımlandı: İsmailağa Vakfı kuruldu!
- TİSK'ten işsizlik tehdidi
- 17 yaşındaki öz kızının ifadesi tüyleri ürpertti
- İmamoğlu müjdeyi açıkladı
- Türkiye'deki Suriyeli sayısı açıklandı
- Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki
- Bill Gates, normal hayata dönüş için tarih verdi
- Şehrazat'tan Erdoğan'a yanıt
Video Haberler
- Korku dolu anlar! Patlama anı kamerada
- Onu görenler “Koronavirüs geldi” diyor
- Mozart hakkındaki sözleri sosyal medyanın gündeminde
- Ekrem İmamoğlu'ndan Berat Albayrak'a gönderme
- Doktora Bak elimde kalırsın kadın! deyip saldırdı
- Hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza yağdı
- Gelincik, beyaz ve kahverengi görüntüsüyle poz verdi
- Akademisyenden canlı yayında hakaret
- Haluk Levent'ten Siyasete girer misin? sorusuna yanıt
- Ceza yiyen Rus turist böyle dans etmeye başladı
En Çok Okunan Haberler
- ‘Bu ücretle insanların geçinmesi mümkün mü?’
- AKP'nin gerici uygulamalarına bir yenisi eklendi
- Resmi Gazete’de yayımlandı: İsmailağa Vakfı kuruldu!
- TİSK'ten işsizlik tehdidi
- 17 yaşındaki öz kızının ifadesi tüyleri ürpertti
- İmamoğlu müjdeyi açıkladı
- Türkiye'deki Suriyeli sayısı açıklandı
- Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki
- Bill Gates, normal hayata dönüş için tarih verdi
- Şehrazat'tan Erdoğan'a yanıt