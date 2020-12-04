Sağlık Bakanı Yardımcısı Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nu Twitter'dan engelledi

04 Aralık 2020 Cuma, 23:06

Özlem Sezen, koronavirüs sürecinde Aile Hekimleri’nin yaşadığı sıkıntıları Olay TV’de Nevşin Mengü ile Ana Haber’de anlattı.

Sezen, aile hekimlerinin sorunlarını anlatmak için Sağlık Bakanlığı ile temasa geçmelerine rağmen taleplerinin kabul edilmediğini söyledi.

Sezen, şu ifadeleri kullandı:

“Randevu taleplerimiz oluyor ancak bir karşılık bulamıyoruz. Bakanımızın yoğun olduğu şeklinde cevaplar alıyoruz. Sosyal medya, haber bültenleri ve resmi yazılarla taleplerimizi iletiyoruz. En son bakan yardımcımız Twitter adresimizi takipten çıkarıp engelledi.”