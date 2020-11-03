Sağlık Bakanı yardımcısı Güven'den açıklama

Sağlık Bakanı yardımcısı Muhammet Güven, İzmir depremi enkazından kurtarılan İdil, Elif ve Ayda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2020 Salı, 11:44
Sağlık Bakanı yardımcısı Güven'den açıklama
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Güven, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün ve bugün kurtarılan 3 çocuğumuzun durumunu öğrenmek için geldik.

İdil kızımızın durumu iyi. Biliyorsunuz Covid-19 pozitifliği var onun dışında bir sıkıntısı yok görünüyor.

Elif kızımızı ziyaret ettik. Anne ve kardeşleriyle birlikteydi. Onun da durumu iyi. Bir sıkıntısı yok.

Ayda bebeğimizin de bir an önce girişi yapıldı. Genel olarak durumu iyi. Konuşabiliyor. Hayatı fonksiyonlarında bir sorun gözükmüyor. Takipleri devam ediyor. Kan, böbrek, idrar tahlilleri yapılacak. Süreci takip ediyoruz."


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