Sağlık Bakanı yardımcısı Güven'den açıklama
Sağlık Bakanı yardımcısı Muhammet Güven, İzmir depremi enkazından kurtarılan İdil, Elif ve Ayda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Güven, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Dün ve bugün kurtarılan 3 çocuğumuzun durumunu öğrenmek için geldik.
İdil kızımızın durumu iyi. Biliyorsunuz Covid-19 pozitifliği var onun dışında bir sıkıntısı yok görünüyor.
Elif kızımızı ziyaret ettik. Anne ve kardeşleriyle birlikteydi. Onun da durumu iyi. Bir sıkıntısı yok.
Ayda bebeğimizin de bir an önce girişi yapıldı. Genel olarak durumu iyi. Konuşabiliyor. Hayatı fonksiyonlarında bir sorun gözükmüyor. Takipleri devam ediyor. Kan, böbrek, idrar tahlilleri yapılacak. Süreci takip ediyoruz."
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'den 'makam' ve 'ünvan' itirafı
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- Depremde anne ve babasını kaybeden Arif: Bir ben kaldım
- Tunç Soyer, kolon kesilmesi iddiasını doğruladı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- 18 milletvekiline fezleke
- Burger King'den McDonald's için destek çağrısı
- 'Milletin sorunlarını bir kenara bırakmış...'
- Deprem sonrası müteahhitlere gözaltı
- İşte 7'lik deprem riskiyle yaşayan şehirler
Video Haberler
- CNN Türk spikerinin canlı yayında çok zor anları!
- İzmir'e giden yardım kolisinde ağlatan not
- İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri
- Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı
- İstanbul'da yol verme yüzünden çıkan kavga kamerada
- Polisi karşımda değil arkamda görmek istiyorum
- Deprem anının dehşete düşüren yeni görüntüsü
- Yaşamlarını yitiren ikizlerin röportajı ortaya çıktı
- Enkaz altından kurtarılan İnci Okan'dan ilk mesaj
- Depremzedelere getirilen erzakı sattı
En Çok Okunan Haberler
- Metiner'den 'makam' ve 'ünvan' itirafı
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- Depremde anne ve babasını kaybeden Arif: Bir ben kaldım
- Tunç Soyer, kolon kesilmesi iddiasını doğruladı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- 18 milletvekiline fezleke
- Burger King'den McDonald's için destek çağrısı
- 'Milletin sorunlarını bir kenara bırakmış...'
- Deprem sonrası müteahhitlere gözaltı
- İşte 7'lik deprem riskiyle yaşayan şehirler