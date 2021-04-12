Sağlık Bakanlığı, 12 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Rekor artış durdurulamıyor!
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 243 kişi hayatını kaybetti, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 68 Covid-19 testi yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 2 bin 891 oldu, 41 bin 218 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi.
Türkiye'nin 12 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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