Sağlık Bakanlığı, 12 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Rekor artış durdurulamıyor!

12 Nisan 2021 Pazartesi, 20:37

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 68 Covid-19 testi yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta 2 bin 891 oldu, 41 bin 218 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi.

Türkiye'nin 12 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



