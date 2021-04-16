Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Rekor artış durdurulamıyor!

16 Nisan 2021 Cuma, 19:08

Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 150 bini aştı.



Türkiye'de son 24 saatte 320 bin 78 Covid-19 testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta 3 bin 205 oldu, 56 bin 510 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi.



Türkiye’de şu ana kadar yapılan toplam test sayısı 43 milyon 148 bin 200’e, toplam vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39’a, toplam can kaybı da 35 bin 320’ye çıktı.



Türkiye'nin 16 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: