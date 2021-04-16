Çin menşeili aşının ilk ‘gerçek yaşam’ sonuçları duyuruldu

16 Nisan 2021 Cuma, 18:06

Türkiye’nin de satın aldığı Çin menşeili Sinovac aşısının Şili’deki ilk ‘gerçek yaşam’ rapor sonuçları açıklandı. Reuters haber ajansının aktardığına göre, Şili hükümeti, CoronaVac'ın semptomatik vakalara karşı yüzde 67 oranında koruma sağladığını duyurdu.

Şili Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rapora göre aşı, hastaneye yatışların önlenmesinde yüzde 85, ölümlerin önlenmesinde ise yüzde 80 etkili oldu.

Şili'nin çalışması, CoronaVac'ın 10,5 milyon kişi üzerindeki etkinliğini inceledi. Veriler, CoronaVac'ın klinik çalışmalardaki etkinliği hakkında yayınlanan önceki verilerle şekilde karşılaştırıldı.

Endonezya aşının etkinlik oranını yüzde 65 olarak açıklarken Türkiye’de Sinovac aşısının etkinlik oranını yüzde 83,5 olarak duyurmuştu. Faz-3 klinik çalışmalarına ilişkin hazırlanan raporda hastaneye yatışı engelleme oranının ise yüzde 100 olduğu belirtilmişti.