Çin menşeili aşının ilk ‘gerçek yaşam’ sonuçları duyuruldu
Çin menşeili Sinovac aşısının ilk ‘gerçek yaşam’ rapor sonuçları açıklandı. Buna göre, semptomatik vakalara karşı yüzde 67 etkili olduğu belirtildi.
Türkiye’nin de satın aldığı Çin menşeili Sinovac aşısının Şili’deki ilk ‘gerçek yaşam’ rapor sonuçları açıklandı. Reuters haber ajansının aktardığına göre, Şili hükümeti, CoronaVac'ın semptomatik vakalara karşı yüzde 67 oranında koruma sağladığını duyurdu.
Şili Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rapora göre aşı, hastaneye yatışların önlenmesinde yüzde 85, ölümlerin önlenmesinde ise yüzde 80 etkili oldu.
Şili'nin çalışması, CoronaVac'ın 10,5 milyon kişi üzerindeki etkinliğini inceledi. Veriler, CoronaVac'ın klinik çalışmalardaki etkinliği hakkında yayınlanan önceki verilerle şekilde karşılaştırıldı.
Endonezya aşının etkinlik oranını yüzde 65 olarak açıklarken Türkiye’de Sinovac aşısının etkinlik oranını yüzde 83,5 olarak duyurmuştu. Faz-3 klinik çalışmalarına ilişkin hazırlanan raporda hastaneye yatışı engelleme oranının ise yüzde 100 olduğu belirtilmişti.
Video Haberler
- Polisi zora sokan 128 milyar dolar sorusu
- Basın toplantısında CNN Türk muhabirine sert yanıt
- 128 nerede? pankartına da para cezası kesildi
- AKP'li isimden canlı yayında olay itiraf
- Erdoğan: Ne tatlı sürpriz ya
- Ucuz diye alınıyor ancak uzmanlar uyarıyor
- Yola kan sızdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Bağdat’taki bomba yüklü aracın patlama anı
- Buzdolabına ürünleri yerleştirirken bunu sakın yapmayın
- İranlı mimar kadın, eşi tarafından öldüresiye darbedildi
En Çok Okunan Haberler
- TBMM'den geçti: Büyük zam kararı
- Soruya verdiği yanıt için soruşturma başlatıldı
- AVM'ler ve mağazaların kapanış saati değişti
- Merkez Bankası Başkanı'ndan 128 milyar dolar açıklaması
- Mahir Ünal'ın apar topar sildi!
- Emekli amirallere ikinci operasyon
- Yürekler ağza gelmişti... O baba hakkında karar verildi
- Canlı yayında atışma! Çavuşoğlu'ndan Dendias'a tepki
- Haluk Levent, Erkan Oğur hakkında konuştu
- Erdoğan'dan KKTC'ye: Tavır değişti, değişti!