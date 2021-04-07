Türkiye, 54 bini geçen günlük vaka sayısı ile dünya ikincisi oldu!

07 Nisan 2021 Çarşamba, 22:47

Koronavirüs verilerinin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıkmasıyla vaka sayısında ikinci oldu.

Günlük vaka sayısının 126 bin 248 olduğu Hindistan ise, dünya genelinde birinci sırada yer aldı. Sıralamada Hindistan ve Türkiye'nin ardından 3. sırada ise 46 bin 270 vaka ile ABD yer aldı. ABD'yi İran ve Ukrayna takip etti.