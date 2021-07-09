Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 9 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka ve vefat sayısı arttı!

09 Temmuz 2021 Cuma, 20:07

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldI.

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 test yapıldı, 5 bin 670 yeni vaka tespit edilirken, 59 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 5 bin 126 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Yeni tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun" dedi.

Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/xYKuCg99Q2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2021

"AŞI OLMA ORANININ DÜŞÜK OLDUĞU İLLLERDE VAKA SAYISI ARTTI"

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım" ifadelerini kullandı.

Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2021





VAKA VE ÖLÜM SAYISI ARTTI

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 8 Temmuz verilerine göre, 5 bin 171 vaka tespit edilmiş ve 48 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 226 bin 427 test yapılırken, 5 bin 12 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 8 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: