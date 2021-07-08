Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 8 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka sayısı üç gündür 5 binin üzerinde!
Sağlık Bakanlığı, 8 Temmuz 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Günlük vaka sayısında düne göre artış yaşanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise vatandaşlara 'aşı ol' çağrısı yaptı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 12 kişi de sağlığına kavuştu.
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA
Yeni tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun” dedi.
Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun. pic.twitter.com/QzUJWGU64A— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2021
VAKA SAYISI ARTTI
Bakanlığın 7 Temmuz verilerine göre, 225 bin 253 test yapılmıştı. Dün, 5 bin 160 vaka tespit edilirken, bugün ise vaka sayısı artarak 5 bin 171'e yükseldi. 52 kişi hayatını kaybetmiş ve 4 bin 636 kişi sağlığına kavuşmuştu.
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 59.90, ikinci doz ortalaması yüzde 26.52, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 56 milyon 191 bin 948 oldu.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir, Bilecik.
En düşük aşılama oranına sahip iller; Bingöl, Ağrı, Batman, Şırnak, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Bitlis ve Siirt.
Türkiye'nin 8 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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