Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısının uygulanması ile ilgili kuralları açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısının uygulanması ve sonrası oluşabilecek istenmeyen etkilerin takibine ilişkin kuralları açıkladı. Buna göre, yüksek alerjik reaksiyon olması durumunda ikinci doz uygulanmayacak. Hamlileliğin ilk üç ayında aşı yapılmaması önerildi, emziren annelerse aşı olabilecek.
Aşı tercihen sol koldan ve otururken yapılacak.
İlk dozdan sonra ciddi alerjik reaksiyon yaşanırsa ikinci doz uygulanmayacak.
38 derece ve üzerinde ateşi olanların, henüz kesin tanı konulmamış akut hastalığı olanların ve epilepsi gibi kronik hastalıkların akut atakları sırasında olanların aşıları ertelenecek.
Covid-19 hastalığını ağır geçirme riski yüksek olan hamileler, istedikleri takdirde aşı olabilecek. Ancak, hamileliğin ilk üç ayında aşı uygulanmaması tercih edilecek. Emziren anneler isterse aşı olabilir.
Grip, zatürre ve diğer rutin aşılardan sonra en az 2 hafta geçmeli
İkinci bir talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşıdan 10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak.
Virüs aşısıyla, grip, zatürre ve diğer rutin aşılar arasında en az iki hafta olması gerekiyor.
Kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi canlı aşılarda ise en az 4 hafta beklenecek. Kuduz ve tetanos aşısı ise zaman bırakmadan yapılabilir.
Aşı olanlar 6 ay takip edilecek
Aşı olanlar 6 aya kadar takip edilecek. Aşı uygulanan bölgede ağrı/kızarıklık/şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, gibi belirtiler sisteme girilecek. 6 aya kadar tat veya koku kaybı, yüz felci gibi nörolojik istenmeyen etkiler de kayıt altına alınacak.
Sağlık Bakanlığı, daha önce de Covid-19 aşısının uygulanacağı öncelikli gruplar listesi ile koronavirüs aşısının yan etkilerine karşı yapılması gerekenlere ilişkin bilgi paylaşmıştı.
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