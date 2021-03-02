Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Günlük vaka sayısı 12 bine dayandı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 11 bin 837 kişiye vaka, 668 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 68 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 11 bin 837 kişiye vaka, 668 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 28 bin 706 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 723 bin 316'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 892 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 227
Tabloya göre, toplam test sayısı 33 milyon 440 bin 843, toplam ağır hasta sayısı bin 227, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 586 bin 73, bugünkü test sayısı 135 bin 291 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 2 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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