Son dakika... Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka yoğunluğu haritasını açıkladı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29 İzmir'de 156,48 oldu.
Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.
İllere göre haftalık vaka sayısı:
İllere göre risk durumu:
İŞTE İL İL HAFTALIK VAKA SAYILARI:
Adana: 86,95
Adıyaman: 199,70
Afyon 70,43
Ağrı: 59,02
Aksaray: 231,44
Amasya: 279,89
Ankara : 184,29
Antalya: 143,86
Ardahan:134,15
Artvin:131,56
Aydın:109,11
Balıkesir: 344,84
Bartın:136,20
Batman: 46,11
Bayburt:161,15
Bilecik : 227,69
Bingöl: 69,56
Bitlis: 37,04
Bolu: 183,61
Burdur : 82,74
Bursa: 159,68
Çanakkale: 348,81
Çankırı: 247,88
Çorum: 232,77
Denizli : 68,40
Diyarbakır: 36,28
Düzce: 123,33
Edirne: 265,84
Elazığ: 117,87
Erzincan: 200,06
Erzurum: 118,95
Eskişehir: 235,25
Gaziantep:134,16
Giresun: 397,57
Gümüşhane: 124,20
Hakkari: 35,65
Hatay: 89,13
Iğdır: 145,05
Isparta: 112,88
İstanbul: 401,62
İzmir: 156,48
Kahramanmaraş: 89,03
Karabük: 106,32
Karaman: 154,95
Kars: 55,80
Kastamonu: 329,19
Kayseri: 260,16
Kırıkkale: 114,46
Kırklareli: 298,28
Kırşehir: 95,87
Kilis: 324,25
Kocaeli: 262,11
Konya: 334,97
Kütahya: 153,12
Malatya: 283,32
Manisa : 82,72
Mardin: 31,24
Mersin: 110,66
Muğla: 112,81
Muş: 33,57
Nevşehir:124,28
Niğde: 140,58
Ordu: 322,96
Osmaniye: 244,10
Rize: 250,03
Sakarya: 181,17
Samsun: 586,84
Siirt: 22,65
Sinop: 354,80
Sivas: 114,33
Şanlıurfa: 28,98
Şırnak: 13,57
Tekirdağ: 273,06
Tokat: 273,47
Trabzon: 278,24
Tunceli: 86,29
Uşak: 38,71
Van: 31,58
Yalova : 400,65
Yozgat : 169,17
Zonguldak: 126,01
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