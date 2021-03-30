Sağlık Bakanlığı, 30 Mart 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Günlük vaka sayısında rekor
Sağlık Bakanlığı, 30 Mart 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 37 bin 303 kişiye vaka, bin 376 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 155 kişi daha yaşamını yitirdi. Günlük vaka sayısında ise yeni normalleşmenin ardından rekor sayıya ulaşıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 155 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 37 bin 303 kişiye vaka, bin 376 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 31 bin 385 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 19 bin 925 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 54
Tabloya göre, toplam test sayısı 38 milyon 338 bin 45, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 54, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33, bugünkü test sayısı 235 bin 298 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 30 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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