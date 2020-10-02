Sağlık Bakanlığı bürokratlarını sendika mı görevden aldırıyor?

02 Ekim 2020 Cuma, 13:52

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldı.

Ataseven'in ayrılmasının ardından AKP'ye yakın Sağlık-Sen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sağlık-Sen Genel Disiplin Kurulu Başkanı ve Saülık Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz, yaptığı paylaşımda Ataseven'e göndermede bulunarak, "Yaptığımız eylemler amacına çok şükür ulaşıyor, Sağlık Bakanlığı bürokratları istifa etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Bakanlık'taki istifa ve görevden almaların devam edeceği konuşuluyor.



