Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı

06 Şubat 2021 Cumartesi, 19:06

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 108 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son bir günde tespit edilen 7 bin 897 yeni vaka tespit edilirken, 618 hasta sayısının kaydedildiği aktarıldı.

Türkiye'de ilk günden bu yana salgından yaşamını yitirenlerin sayısının 26 bin 685 olduğu aktarıldı.