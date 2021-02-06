Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 6 Şubat 2021 tarihli korona tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 108 kişi yaşamını yitirdi. Tespit edilen vaka sayısı ise 7 bin 897 olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2021 Cumartesi, 19:06
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 108 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son bir günde tespit edilen 7 bin 897 yeni vaka tespit edilirken, 618  hasta sayısının kaydedildiği aktarıldı.

Türkiye'de ilk günden bu yana salgından yaşamını yitirenlerin sayısının 26 bin 685 olduğu aktarıldı.


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